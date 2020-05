EDUCAÇÃO Notícia da edição impressa de 25/05/2020. Alterada em 25/05 às 03h00min Municípios do Vale do Taquari avaliam retorno das aulas

Nesta terça-feira, uma videoconferência promovida pela Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat) e pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) discutirá a retomada das aulas na região. Todos os prefeitos e secretários de Educação da região deverão participar.

Conforme o presidente da Amvat, Marcos Martini, será uma oportunidade para discutir o tema, já que todos os municípios buscaram alternativas para que os estudantes não fiquem parados. "A educação é um dos desafios que nos preocupa neste momento. Há muitas incertezas e queremos debater conjuntamente", destaca Martini, que também é prefeito de Nova Bréscia.