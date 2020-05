Grupo produz mais de mil máscaras em Ernestina

Em Ernestina, uma iniciativa de um grupo de voluntárias tem sido aliada da comunidade no enfrentamento ao coronavírus. O grupo tem trabalhado na produção de máscaras de tecido para doação às pessoas que não possuem recursos financeiros para adquirir ou condições de produzir as próprias máscaras. Em menos de dois meses de trabalho, já foram confeccionadas mais de mil máscaras pelo grupo.

Os materiais têm sido doados por empresas e membros da comunidade, que também contribuem com lanches para as refeições das voluntárias. Recentemente, as máquinas de costura também precisaram de manutenção e o conserto foi viabilizado com o auxílio da prefeitura. "Precisamos seguir ouvindo as autoridades sanitárias no combate ao coronavírus, só assim conseguiremos superar essa pandemia sem nenhum óbito na nossa comunidade", comenta o prefeito ernestinense, Odir João Boehm.