Teutônia comemora 39 anos e mira evolução no Vale do Taquari

A cidade de Teutônia, no Vale do Taquari, comemorou 39 anos de emancipação no domingo. Em tempos de pandemia, as comemorações não ocorreram. A cidade é, atualmente, a segunda maior economia do Vale do Taquari e possui o segundo maior Produto Interno Bruto (PIB) da região, atrás de Lajeado. Isto coloca o município em evidência e o torna referência em diversos aspectos relacionados ao desenvolvimento.

Para comemorar o aniversário, duas obras aguardadas há mais de 20 anos pela comunidade teutoniense estão saindo do papel. As rótulas fechadas na ERS-128 (Via Láctea), no entroncamento com a rua 17 de Junho, no bairro Canabarro, e na interseção com a rua Major Bandeira, no bairro Languiru. Além de oferecer segurança para quem trafega por estes dois locais, as rótulas fechadas facilitarão a mobilidade urbana e, consequentemente, o escoamento daquilo que é produzido em Teutônia.

A rótula fechada no Canabarro está em fase de final de obras, faltando somente a sinalização e outros ajustes finais. Já na rótula fechada do Languiru, as obras iniciaram no final de março, com a terraplanagem e drenagem. Durante o mês de maio, a empresa vencedora do processo licitatório iniciou a execução das obras da base e de pavimentação.

As duas rótulas totalizam um investimento de R$ 1.422.979,15 em recursos próprios. Deste total R$ 600 mil foram devolvidos pela Câmara de Teutônia à Prefeitura com a finalidade de investir nas rótulas. Os dois locais têm fluxo intenso de veículos, além de concentrar um alto número de acidentes, inclusive fatais. Com as rótulas fechadas, espera-se diminuir consideravelmente o número de ocorrências nos locais.

Um outro destaque de Teutônia é o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (Idese). O índice geral de Teutônia é 0,812, colocando o município na segunda colocação no Vale do Taquari e na 46ª posição no Estado. O índice é considerado de alto desenvolvimento, de acordo com a classificação, que impõe essa delimitação para cidades com índice acima de 0,800.

O prefeito de Teutônia, Jonatan Brönstrup, ainda ressalta que tem trabalhado constantemente para fomentar a expansão econômica do município, incentivando os empreendedores e dando condições para a geração de emprego e renda. "Estamos fazendo tudo o que está ao alcance da prefeitura para acelerar o crescimento econômico do município", afirma.