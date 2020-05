Prefeitura vai lançar edital para construção de Caps em Santo Ângelo

Está autorizada a abertura de processo licitatório para a construção de um novo Centro de Atenção Psicossocial Infantil (Caps) em Santo Ângelo. O novo espaço será construído em área na zona sul da cidade e está orçado em cerca de R$ 800 mil, com estrutura aperfeiçoada para atender crianças e adolescentes com a necessidade de tratamento da saúde mental.

Parte dos recursos orçamentários destinados às obras do Caps estão reservados, somados os valores de emenda parlamentar (R$ 300 mil), do governo federal, do Estado e do município, no entanto, é preciso um complemento de R$ 150 mil, que deverá ser captado em outras fontes da União. Segundo o secretário do Planejamento, José Carlos Ferraz, o lançamento do edital deve acontecer na primeira quinzena de junho.