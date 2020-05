Venâncio Aires projeta impacto nas finanças municipais até 2022

Cultura do milho foi a mais atingida pela seca, com perda de 57% nas lavouras; pandemia agravou a crise /LEANDRO OSÓRIO/AI PMVA/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Apesar de os índices de chuva serem considerados bons em Venâncio Aires após as precipitações da semana passada, a preocupação com as culturas e respectivas perdas na quantidade e na qualidade, causadas pela estiagem, segue em pauta. Depois de cerca de cinco meses sem chuvas significativas no município, os milímetros de água que caíram na última semana trouxeram alívio, mas não são suficientes para reparar os dano.

De acordo com o laudo técnico apresentado pelo escritório local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul (Emater/RS-Ascar), os números apresentados são assustadores. O milho safrinha e a soja (safra e safrinha), por exemplo, foram as culturas mais afetadas, com uma perda de 62,5% e de 57,67% nas lavouras, respectivamente, com base nos valores de mercado, média vendida no período, aumentando a perda tanto no milho grão quanto na soja. O feijão safrinha teve acréscimo de 50% nas perdas.

Nos bovinos, por conta da escassez de pastagens, a produção anual também apresenta indícios de uma queda volumosa. A produção anual tem uma média de 65,5 mil cabeças de gado; no entanto, a perda considerada já chega a 38 mil cabeças. No gado de leite não é diferente. A demora na recuperação das pastagens implica diretamente no desenvolvimento e na melhora na qualidade da produção. A cana-de-açúcar, por exemplo, chega a 30% em perdas.

Se não bastassem os prejuízos que superam os R$ 108 milhões causados pela estiagem, soma-se, ainda, a problemática causada pela pandemia do coronavírus. Frente a isso, o prefeito Giovane Wickert destaca a importância da união das esferas públicas para superar essas crises. "Este momento compactua, ainda, com o problema da pandemia, o que nos dá um prejuízo maior ainda, reduzindo a capacidade econômica de arrecadação e de evolução do processo geral da distribuição da riqueza e da geração de empregos e renda."

Ele ressalta a necessidade de ações efetivas por parte do Estado e da União. "Entendimento, diálogo e informações são fundamentais. Tanto a seca quanto a pandemia nos darão reflexos nos próximos dois anos. Por isso, pedimos que o governo do Estado nos dê mais do que orientações neste momento, precisamos que se abram linhas de crédito, buscando junto ao governo federal assistir esses produtores, pois são dívidas contraídas que precisam ser pagas", alertou.

Na Assembleia Legislativa, o apoio já está em pauta. A sugestão da criação de uma linha de crédito está sendo alinhada entre parlamentares e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar no Rio Grande do Sul (Fetag). A proposta já foi encaminhada ao Banrisul e está em discussão na Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Casa Legislativa. O objetivo é que seja ofertada uma linha de crédito de custeio de R$ 30 mil por empreendimento com juros de 2% ao ano, um ano de carência e prazo de reembolso equivalente a cinco anos.