Projeto cultural de Lajeado avança na Câmara de Vereadores

O Projeto de Lei que trata do Sistema Municipal de Cultura de Lajeado foi aprovado pela Câmara de Vereadores em sessão plenária. A próxima etapa se dará com a realização de fóruns setoriais para definição dos membros do Conselho que terão representantes de diversos setores culturais da cidade.

A lei possibilitará a execução de projetos na área cultural, através de editais, cursos e qualificação desses profissionais da cultura, beneficiando os artistas pessoa física e entidades culturais, que terão mais oportunidades e incentivos com a finalidade de preservar todas as manifestações artísticas e culturais do município.

Conforme o titular da secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, Carlos Reckziegel, a necessidade de uma reformulação na Lei do Sistema Municipal de Cultura foi identificada ha três anos. A proposta foi construída por um grupo de estudos, formado por membros da prefeitura e do Conselho Municipal de Politica Cultural, que analisaram, discutiram e sugeriram a reformulação do atual sistema. O objetivo foi adequar a legislação municipal ao Sistema Nacional e Estadual de Cultura e adaptá-la ao cenário cultural do município, conferindo benefícios tanto ao poder público quanto à sociedade civil.

"Ainda do primeiro trimestre de 2017 identificamos algumas oportunidades de melhoria na cultura lajeadense", recorda o secretário. Uma delas foi a necessidade de colocar os eventos do município num patamar de maior qualidade e inovar, buscando oferecer coisas novas ao público. Reckziegel conta que após este diagnóstico, decidiu-se criar um grupo de estudos. Desde então, foram dezenas de reuniões, centenas de horas dedicadas neste importante projeto, incluindo visitas a outros municípios da região serrana, Sul e Metropolitana de Porto Alegre para moldá-lo.