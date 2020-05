Idosos que ainda trabalham terão gratuidade nos ônibus em Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul está criando uma nova categoria dentro das gratuidades. Trata-se da categoria "65 Trabalhador". Ela beneficiará aos idosos com 65 anos ou mais que ainda estão no mercado de trabalho, porém, ficaram limitados em função do decreto que restringiu os horários dos passes livres para os idosos nos horários das 6h às 9h e das 16h às 19h.

Ela estará à disposição da comunidade a partir da segunda-feira. Para ter acesso à gratuidade, os idosos com 65 anos ou mais que ainda estão no mercado de trabalho precisarão comprovar que têm vínculo empregatício, através da carteira de trabalho profissional, de solicitação da empresa empregadora ou do crachá funcional. A prefeitura salienta que o benefício da "65 Trabalhador" não poderá ser liberado diretamente no ônibus.