Prefeitura de Lajeado cobra que RGE Energia faça o replantio de árvores cortadas em áreas da cidade

A secretaria municipal do Meio Ambiente de Lajeado está acompanhando, junto à RGE Energia, a execução do plano de replantio de árvores em razão das espécies que foram suprimidas na rua Carlos Spohr Filho. O município, que recebeu denúncia anônima sobre a retirada das árvores e fez fiscalização no local, vai solicitar que o replantio para reposição das espécies suprimidas seja feito na área do município de Lajeado.

Naquela via, está prevista a retirada total de 51 árvores pela RGE com a justificativa da necessidade de "manejo de vegetação, nativa e exótica, para a manutenção das faixas de segurança das redes de distribuição de energia elétrica visando à eliminação dos riscos elétricos, à integridade do sistema elétrico e à população". Uma parte dessas árvores já foi retirada.

A solicitação de remoção foi feita pela RGE à Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), que autorizou a supressão, e a motivação se deu em razão de as árvores possuírem porte expressivo e incompatível para convivência harmônica com o sistema elétrico, ocasionando oscilações no fornecimento de energia elétrica, oferecendo risco à segurança das pessoas e podendo propiciar interrupção da distribuição de energia.

Essas explicações estão apresentadas em ofício da RGE encaminhado em setembro de 2019 ao município. Mesmo com a licença sendo do ano passado, apenas em maio deste ano as árvores foram suprimidas. A licença, que tem validade de quatro anos, foi fornecida pela Fepam à RGE. O município foi apenas informado do caso.

Em contato com a empresa, foram apresentadas duas propostas de trabalho, tendo sido aprovada a que prevê a reposição das árvores no mesmo local onde as outras foram suprimidas. Dessa vez, em vez de espécies altas, serão usadas espécies mais baixas. As mudas serão plantadas em até 60 dias.