Prefeitura intensifica sanitização nas ruas de Imbé

Uma equipe da Vigilância Sanitária de Imbé tem saído às ruas para colocar em prática o trabalho de prevenção ao novo coronavírus. Com o pulverizador abastecido de hipoclorito - um componente químico desinfetante que cria uma camada protetora que elimina vírus, bactérias, fungos e ácaros - e a bordo do novo veículo adquirido para atender exclusivamente as necessidades do órgão, o serviço é realizado de ponta a ponta da cidade, passando por todos os bairros e balneários, diariamente.

Conforme o responsável pela Vigilância Sanitária, Igor Ramon Gomes Mesquita, paradas de ônibus, calçadas de prédios públicos e locais de grande circulação e concentração de pessoas durante o dia são desinfetados para diminuir o risco de transmissão comunitária da Covid-19. "Contamos com mais este trabalho, que atua como mecanismo de prevenção ao contágio e transmissão do vírus, reforçando a proteção da população durante boa parte do dia", explica Igor.