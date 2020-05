CORONAVÍRUS Notícia da edição impressa de 22/05/2020. Alterada em 21/05 às 16h21min Internado por Covid-19, paciente recebe alta no dia do aniversário em Cruz Alta

O Hospital São Vicente de Paulo de Cruz Alta, localizado na região noroeste do Estado, registrou nesta quinta-feira a primeira alta hospitalar de paciente recuperado da Covid-19. O momento foi marcado por uma mistura de sentimentos de alegria e esperança que contagiou a toda a equipe de profissionais que atuam na linha de frente do combate à Covid-19. Para tornar o momento ainda mais especial, o dia da alta do paciente culminou com o seu aniversário.

Para marcar a alta hospitalar do primeiro paciente recuperado na instituição, a equipe de Enfermagem e de atendimento recepcionou o paciente com uma salva de palmas, tradicional homenagem dedicada aos pacientes recuperados da Covid-19 e aproveitaram para cantar parabéns. O homem de 44 anos, morador do município de Saldanha Marinho, estava internado no hospital desde o dia 13 de maio. Com a melhora do seu quadro clínico, o paciente recebeu alta hospitalar e deverá seguir em isolamento domiciliar pelos próximos dias.

A médica infectologista, Paula Rubin Facco Librelotto, destacou os protocolos adotados pela instituição para o enfrentamento da Covid-19. “Desde o início da pandemia adotamos uma série de protocolos para o atendimento de casos suspeitos e confirmados dentro da instituição, presando pela recuperação do paciente e a segurança dos nossos profissionais. Hoje, alcançamos a primeira vitória, a primeira alta hospitalar de paciente curado da Covid-19, momento que representa todo o carinho e dedicação dos profissionais que trabalham no hospital, que neste momento tão difícil estão trabalhando e dando sua parcela de contribuição em prol do bem-estar e da saúde dos pacientes’, frisou a médica.

O diretor clínico do Hospital São Vicente de Paulo de Cruz Alta, Paulo Viecili falou sobre o momento especial representado pela primeira alta hospitalar. “Esse momento de despedida e alta hospitalar representa a vitória da vida e o recomeço para uma família. Entre tantas notícias ruins, hoje podemos comemorar o primeiro paciente recuperado da Covid-19 em nossa instituição. Neste momento precisamos fazer o reconhecimento e o agradecimento ao trabalho prestado pelas nossas equipes de profissionais, que neste período tão difícil continuam com a nobre missão de cuidar e salvar vidas”, destacou o diretor clínico.