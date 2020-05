Hospital de Carlos Barbosa tem 8 novos leitos de internação

As doações realizadas por empresas e pela comunidade de Carlos Barbosa à campanha de arrecadação de fundos para o combate ao Coronavírus vêm gerando diversos frutos desde o início da pandemia. A mais recente é a entrega de oito novos leitos de internação em uma das alas que recebem pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19. O recurso para a ampliação foi doado pelos Associados da Sicredi Serrana, por meio do Fundo Social.

Os leitos foram instalados em quatro quartos, que estavam desativados e foram completamente reformados. Além da reestruturação física, foram adequados dentro das rígidas normas de segurança e receberam uma série de novos equipamentos, camas e mobiliários. A reforma prevê ainda a possibilidade de ampliação de mais 6 leitos futuramente.

Os espaços recém inaugurados se unem aos 15 já utilizados na mesma ala desde o início da pandemia, ampliando em mais de 50% a capacidade do setor. Além desses, desde a semana passada o Hospital São Roque colocou à disposição da comunidade outros 19 leitos em um outro setor do hospital, para que possa ser ampliado o atendimento à população da cidade e região.

Agora a instituição possui um total de 42 vagas para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 com quadros clínicos de baixa e média complexidade, que correspondem a cerca de 85% dos casos. Para pacientes de alta complexidade, o hospital São Roque conta com a estrutura de 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) recém inaugurados no hospital Tacchini, em Bento Gonçalves, uma vez que ambos fazem parte do Tacchini Sistema de Saúde. Até esta quinta-feira, Carlos Barbosa tinha 66 casos confirmados de Covid-19.