Para tentar diminuir os problemas causados pela estiagem, a prefeitura de Carlos Barbosa, por intermdio da secretaria de Agricultura, est com um intenso trabalho de abertura de valas para colocao de novas redes de gua potvel, a fim de auxiliar as associaes comunitrias de abastecimento, principalmente s famlias que foram afetadas pela seca. Desde o incio do ano, equipes daprefeiturarealizaram o servio em diversas regies do municpio, contemplando as comunidades de Trs de Paus, Desvio Machado, Cinco da Boa Vista, Santo Antnio de Castro, Santa Luiza, Forromeco, Arcoverde (estrada Trs Porteiras), Linha 12, Torino e Torino Baixo, e totalizando aproximadamente 20 quilmetros de redes novas. Os trabalhos ainda no cessaram, e que outras comunidades do interior sero contempladas com novas redes de gua visando o abastecimento.