São Borja tem baixo índice de vacinação para gripe em alguns grupos

Iniciada em 23 de março, a Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe já ampliou em duas semanas seu período de realização. O Ministério da Saúde definiu o término da campanha para 6 de junho. No entanto, apesar do maior tempo à disposição, em São Borja a secretaria municipal da Saúde registra que alguns grupos prioritários estão procurando pouco as unidades de saúde para a aplicação da dose preventiva.

É o caso das crianças de seis meses a menores de seis anos, das gestantes e das mulheres que deram à luz até há 45 dias (puérperas). Nestes grupos a cobertura vacinal, por enquanto, chega no máximo a 50%, quando a meta é de pelo menos 90% do público alvo. Para se vacinar, as pessoas devem procurar as Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e a Central de Vacinas, no antigo hospital São Francisco. Os ESFs funcionam das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h. Já a Central da Vacinas funciona das 07h às 12h e das 13h às 16h. Nas localidades do interior do município, o serviço é prestado por unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde.

A diretora da Central de Vacinas, Caren Vidal, ressalta que não faltam doses para os grupos definidos. Para o município chegaram 30.400 doses. Cerca de 25 mil pessoas já haviam sido imunizadas. A vacina não imuniza contra a Covid-19, mas fortalece a capacidade imunológica e facilita a definição de diagnósticos.

Além das crianças, gestantes e puérperas, ainda podem se vacinar pessoas com deficiência, professores de escolas públicas e privadas com documento de identificação da profissão, e adultos com idade de 55 a 59 anos. Igualmente podem buscar vacinação integrantes dos grupos prioritários iniciais da campanha, como idosos a partir dos 60 anos, trabalhadores na área de saúde, caminhoneiros, motoristas do transporte coletivo urbano e doentes crônicos com receita médica.