Técnica é utilizada em Colinas para amenizar acidez do solo

A degradação natural das lavouras de produção com perdas de fertilidade, superpastoreio das pastagens e cultivos em sequência em uma mesma área durante um determinado período leva à acidez do solo e limitando a produção agrícola. No município de Colinas, as propriedades rurais possuem, em média, 11 hectares, apresentando uma área agricultável reduzida, obrigando o agricultor aproveitar ao máximo para os cultivos anuais, que vai do plantio do milho silagem, safra e safrinha durante um ano agrícola.

Porém, os agricultores têm utilizado a calagem para corrigir a acidez do solo e a fertilização para a melhoria da fertilidade do solo e aumento da produção de forragens. Esse processo, por meio da amostra de solo, tem como objetivo diminuir a acidez, elevando o pH do solo, e fornecer cálcio e magnésio para as plantas. Conforme a equipe responsável pelo trabalho, a correção da acidez do solo é importante porque é quando os nutrientes se tornam disponíveis para as plantas absorverem.