São Borja vai investir R$ 4,9 milhões em pavimentação

A partir deste fim de semana, a secretaria municipal de Planejamento publicará editais de licitação visando à definição de empresas para mais obras de pavimentação urbana em São Borja. No total, a pavimentação com pedra irregular, atingirá mais 31 quadras de diversas ruas, especialmente no bairro do Passo. As obras representarão um investimento de R$ 4,9 milhões.

Os recursos têm origem em financiamento junto a União, repassados pela Caixa Econômica Federal. Com mais esta iniciativa, a prefeitura dá sequência a seu Programa de Mobilidade. Nos últimos meses, já foram várias as vias urbanas beneficiadas com pavimentação asfáltica ou calçamento.

O prefeito Eduardo Bonotto destaca que a nova ação de melhorias nas ruas da cidade materializa uma das suas prioridades de gestão pública. "Em pouco mais de três anos, vamos pavimentar mais de 150 quadras de vias estratégicas, o que significa mais conforto, circulação mais fácil e valorização dos imóveis das regiões abrangidas", ressalta o chefe do Executivo.

O prefeito enfatiza também que ações como essa são fruto de muitos esforços "Nesse sentido, é importante agradecermos o empenho do senador Luis Carlos Heinze, pois através da sua atuação, São Borja tem tido importantes ganhos que refletem na qualidade de vida da nossa população", afirma Bonotto.

Do mesmo modo, Bonotto lembra que equacionar problemas de drenagem pluvial e alagamentos em áreas urbanas é outra prioridade. Nesta semana, por exemplo, foram executadas obras na convergência das avenidas Presidente Vargas e Bernardo de Mello. O prefeito cita que galerias pluviais foram implantadas em várias outras regiões, como na Praça Tricentenário e Rua Frei Miguelino. Além disso, na vila Arno Andres foi resolvido um problema crônico de mais de 20 anos.