Passo Fundo autoriza abertura de shoppings e galerias

A prefeitura de Passo Fundo autorizou a abertura de centros comerciaise galerias a partir desta sexta-feira.A deciso foi adotada pelo municpio levando em considerao as caractersticas desses espaos, conforme explica o secretrio de Desenvolvimento Econmico, Carlos Eduardo Lopes da Silva. "Eles tm um comportamento semelhante ao comrcio de rua. A adequao foi feita em virtude dessa prerrogativa", observou.

Os termos para a reabertura so similares aos vistos em outras cidades do Rio Grande do Sul. Aos estabelecimentos, fica permitido o atendimento com equipe reduzida de trabalhadores, na proporo de at 50% dos trabalhadores, controle de entrada nos estabelecimentos na proporo mxima de at 50% da lotao, inclusive estacionamentos onde houver. O uso de mscara obrigatrio e o distanciamento exigido de dois metros entre funcionrios e clientes.

No entanto, uma das principais diferenas que o decreto traz a vedao do funcionamento do setor dos restaurantes abertos ao pblico, at que haja uma regulamentao do setor. Tambm est proibido o uso de provadores de roupas nas lojas. Um horrio diferenciado para atender aos idosos deve ser criado.

O governo estadual definiu, na semana passada, que os municpios localizados em regies classificadas com bandeiras amarela e laranja podem autorizar a retomada das atividades dos shopping centers. Cidades como Canoas e Pelotas j permitem o funcionamento, assim como Porto Alegre. Todos os estabelecimentos precisaram adotar medidas rgidas de higienizao, preveno e controle de pessoas, conforme determinaes estaduais.

Por conta da escalada de casos, a prefeitura tinha decidido esperar para autorizar a reabertura. Em reunio nesta semana, foram apresentadas normativas para a retomada, que foram aceitas pelos estabelecimentos.