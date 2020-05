Servidores de Sapiranga terão reajuste de 2,46% nos salários

A prefeitura de Sapiranga promoveu uma reunião com o Sindicato dos Servidores Municipais (Sismus), para apresentar o valor da revisão geral anual que pode ser concedido aos servidores municipais a contar de 1 de maio de 2020. O índice de 2,46% sobre os vencimentos tem como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado de abril e um reajuste de 6,69% no vale alimentação.

O valor foi proposto pela prefeita Corinha Molling ao Sismus, que aceitou. "Foi uma negociação transparente e sempre buscando o melhor para as duas partes. A correção monetária anual do salário é um direito constitucional do servidor e tem como data base o mês de maio de cada ano", destacou a prefeita. A prefeitura também já encaminhou o projeto de lei para análise do Poder Legislativo para aprovação.