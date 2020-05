Corsan deve ampliar rede de esgoto em Tramandaí

O prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto, recebeu o diretor de Operações da Corsan, André Beltrão Finamor. Na pauta do encontro o projeto de ampliação da rede de esgoto cloacal do município. O projeto de lei da Parceria Público-Privada (PPP), será encaminhada para a Câmara de Vereadores com investimentos que devem se aproximar de R$ 7 milhões.

O projeto tem uma ampla gama de benefícios e diferentes áreas serão atendidas. Por meio dessa PPP, a prefeitura poderá ampliar também a rede de esgoto pluvial e adquirir veículos para a manutenção desses serviços. "Essa parceria visa melhorar a qualidade de vida da nossa população, pois acima de tudo é um investimento em saúde. A parceria com a Corsan pode viabilizar também a construção de fossa/filtro para a população em situação de vulnerabilidade", explica o prefeito, Luiz Carlos Gauto.