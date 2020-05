Obra em barragem de Pelotas é suspensa pela chuva

O Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) decidiu cancelar a nova escavação de aprofundamento do ponto de captação de água na Barragem Santa Bárbara, prevista para começar nesta quinta-feira. A autarquia decidiu suspender a ação devido aos 22 milímetros de chuva registrados no manancial. Um dos motivos é a instabilidade do solo da área de captação, considerando a recente escavação realizada no local.

O cenário vivenciado pela barragem Santa Bárbara é o pior da sua história, em 52 anos. Em 2013, durante outra grave seca vivida pela região, o nível do manancial esteve 2m98cm abaixo do ideal. A falta de chuva afeta, sobretudo, o tratamento da água na ETA, ou seja, o processo para torná-la potável à população. Exemplo disso é o índice da sua coloração - o da água captada normalmente pela autarquia corresponde a 160; atualmente, ele chega a 2 mil. Além de reajustar produtos químicos e incluir novos no processo de tratamento, o Sanep faz análises de hora em hora para garantir a qualidade de água distribuída às redes.

A última escavação no local foi feita no dia 11 de maio, quando o Sanep também aproveitou para limpar todos os tanques de decantação da ETA. Devido à baixa qualidade da água captada no fundo da barragem, a frequência na limpeza da estrutura aumentou, significativamente. As três escavações de aprofundamento já realizadas na barragem, neste ano, são reflexo da grave estiagem que atinge a cidade e o estado. De novembro até agora, foram registrados cerca de 290 milímetros de chuva em Pelotas, quando o esperado para o período seria de 1.200 milímetros. Uma nova avaliação será feita nesta sexta-feira.