Asilos de Canoas recebem EPI's e testes rápidos de coronavírus

Para monitorar o novo coronavírus e evitar a sua proliferação, a prefeitura de Canoas estabeleceu uma parceria com a Rotary Club que beneficiará dezenas de Instituições de Longa Permanência de Idodos (ILPs) no município. A campanha, de nome "Corona Zero", visa distribuir testes rápidos para a Covid-19 e equipamentos de proteção individual (EPIs) ao público da terceira idade destes locais.

Segundo o presidente do Rotary Club de Canoas, Humberto Carraro, a organização nacional, através de financiamento da iniciativa privada, pretende atender mil lares em todo o Brasil. O programa começou em São Paulo e, em Canoas, após o preenchimento e envio de formulários de 29 entidades, por parte dos responsáveis técnicos das instituições, será iniciada a fase de capacitação na aplicação do teste.

Na primeira fase, foram contemplados cerca de 200 idosos e 100 profissionais. Os trabalhos devem começar nas organizações já aprovadas inicialmente pela prefeitura.