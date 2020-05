Empresas de Arroio do Meio se adaptam em meio à pandemia

Como forma de prevenção, a rua Dr. João Carlos Machado, em Arroio do Meio, assim como as transversais/quadras que envolvem Hospital São José, Posto de Saúde Central, prefeitura, Praça Flores da Cunha e Rua de Eventos passaram por nova etapa de serviço de sanitização essa semana. A ação recebeu reforço de uma empresa local, que teve a iniciativa de executar o serviço de combate a agentes patogênicos, que elimina e evita a proliferação de agentes nocivos, segundo equipe técnica da empresa. Uma nova etapa está prevista para as próximas semanas.

Diversas empresas e iniciativas autônomas de Arroio do Meio precisaram se reinventar em meio à pandemia e criaram soluções que vêm ao encontro das medidas de prevenção e enfrentamento à Covid-19. Como exemplos, o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Carlos Henrique Meneghini, destaca empresas locais que desde março estão produzindo materiais considerados de necessidade básica para a proteção da comunidade, como álcool gel, álcool convencional e outros produtos para higienização de organizações, espaços de saúde, domiciliar e uso pessoal.

Além das empresas, Meneghini salienta a necessidade e importância da reinvenção do comércio, setor de alimentos e demais iniciativas privadas, através do uso das redes sociais, aplicativos, categorias de tele-entrega, delivery, take-away e outras formas de contato com o cliente para manter a sustentabilidade do negócio. Da mesma forma, ressalta o trabalho voluntário na produção de máscaras. "Arroio do Meio é reconhecida pela diversificação econômica e espírito comunitário e, diante de uma pandemia e crise social sem precedentes, se mostra autossuficiente para atender sua comunidade e clientes de outras regiões", ressalta Meneghini.