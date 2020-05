Parques da serra gaúcha apresentam protocolo de abertura ao governador

A diretoria da Associação de Parques e Atrações da Serra Gaúcha (Apasg) participa, nesta sexta-feira, de uma reunião com o secretário de Governança e Gestão Estratégica do Rio Grande do Sul, Claudio Gastal. O objetivo do encontro é apresentar oficialmente os protocolos de enfrentamento ao novo coronavírus adotados pelos parques da região.

Na semana passada, a entidade enviou ao governador gaúcho, Eduardo Leite, um ofício apresentando todas as medidas de segurança e distanciamento que foram implementadas para que as atrações pudessem funcionar, em conformidade com orientações de saúde. Os protocolos, formalizados juntamente com a Adibra (Associação das Empresas de Parques de Diversões do Brasil) e o Sindepat (Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas), foram criados para que os parques operassem protegendo a saúde de visitantes e colaboradores.