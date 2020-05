EVENTOS Notícia da edição impressa de 22/05/2020. Alterada em 22/05 às 03h00min Festa das Cucas, de Santa Cruz do Sul, acontece em junho com lives e serviço de tele-entrega dos doces

Para não deixar de comemorar os 20 anos de evento, a Festa das Cucas, de Santa Cruz do Sul, se reinventou neste momento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Em um formato todo especial, a intitulada de Festa das Cucas em Casa vai acontecer nos dias 5, 6 e 7 de junho com os dois principais pilares mantidos de maneira virtual: gastronomia e entretenimento.

Durante os três dias de festa, o público poderá pedir e consumir as cucas preferidas no conforto de seus lares. Os pedidos serão feitos de forma simples, via aplicativo de delivery ou diretamente no aplicativo da Aiqfome, no ambiente virtual da Festa das Cucas. A iniciativa vai contar com a participação de 15 padarias, de Santa Cruz do Sul, Vera Cruz, Venâncio Aires, Candelária e Lajeado. Para quem gosta da combinação de cuca com linguiça, ela também será uma opção dentro da plataforma. "A ideia de mantermos a edição dos 20 anos vai além de comemorarmos essa data importante. A festa, neste novo formato, em casa, fortalece o comércio local e o negócio das padarias parceiras do evento", destaca o coordenador do evento, Mateus Becker.

Também serão estimuladas doações voluntárias às casas de saúde, que, neste período de pandemia, necessitam ainda mais de ajuda. As entidades beneficiadas ainda estão em definição, e as doações poderão ser realizadas pela internet.

O evento também tem na programação lives, com dois momentos diferentes. Um com shows virtuais de pagode, sertanejo e música alemã, como forma de valorizar os artistas locais, e outro com duas receitas de cuca, uma tradicional e outra alternativa, adequada para públicos com restrições alimentares. A transmissão será feita pelas redes sociais.