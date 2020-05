Faccat deve auxiliar empresários de Parobé no gerenciamento da crise

A presidente da Câmara de Vereadores de Parobé, Maria Eliane Nunes, e o presidente da Comissão Especial de Análise da Redução de Postos de Trabalho no município Gilberto Gomes, estiveram reunidos com integrantes das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat). Na ocasião, os parlamentares foram recebidos pelo professor e coordenador do Núcleo de Apoio Empresarial (NAE), Luis Fernando Neves. O objetivo da visita foi buscar informações a respeito do projeto emergencial da faculdade, que auxilia empresários do Vale do Paranhana no gerenciamento de crises.

"Nós queremos dar um suporte aos micro e pequenos empresários, de forma que consigam enfrentar a crise da pandemia sem causar maiores danos a economia do município", comentou Gomes. A iniciativa conta com professores que atuam na instituição de ensino. Segundo o coordenador do NAE, grande parte das dificuldades dos empresários são pontuais. "O grande aprendizado desta crise é se antecipar ao que poderá vir pela frente. De alguma forma atuamos para minimizar os danos dos impactos causados por esta crise", explica.

A partir deste contato, os integrantes da comissão especial vão criar canais de aproximação entre os empresários locais e o projeto criado pela Faccat. Sugestões de incentivo também serão entregues ao Executivo Municipal para que possam ser colocadas à disposição dos pequenos empresários