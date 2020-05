Frigoríficos de Lajeado confirmam 501 casos de Covid-19

A Vigilância Epidemiológica de Lajeado concluiu, nesta quarta-feira, a análise dos resultados da primeira etapa de testes rápidos para detecção de anticorpos da Covid-19 realizada pelos dois frigoríficos do município. Os testes foram realizados a partir do fechamento pela Justiça, após surtos da doença terem sido identificados nas plantas no início do mês de maio.

Quanto aos funcionários da BRF, foram realizados 1.553 testes entre os dias 11 e 12 de maio. Deste total, 296 casos deram positivo para anticorpos da Covid-19 (o equivalente a 19,05%). Dos 1.553 testes, 1.120 eram de moradores de Lajeado, dos quais 195 (ou 17,41%) deram positivo.

Na empresa Minuano , foram realizados 305 testes nos dias 16, 17 e 18 de maio. Deste total, 205 deram positivo, o equivalente a 67%. Dos 305 testes, 206 eram moradores de Lajeado, dos quais 171 deram positivo (ou 83%).

Estes dados são importantes para avaliar o estágio do surto dentro de cada empresa e aumentar os cuidados para evitar novas contaminações. Ao mesmo tempo, também se pode verificar que, em uma das empresas, já há um grande percentual de funcionários que tiveram contato com a doença e teriam desenvolvido imunidade, o que reduziria a probabilidade de novos surtos em grande escala. "Também se pode verificar que já há um grande percentual de imunizados entre os funcionários de uma das empresas, o que reduz o risco de um aumento grande do número de casos, que só tende a reduzir neste grupo", explica a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lajeado, Juliana Demarchi.

Todos os casos positivos foram informados ao sistema de notificação da secretaria Estadual da Saúde - os casos de Lajeado são registrados no município, e os casos das outras cidades serão informados pelos seus próprios setores de saúde - então deverão ser somados à tabela de números de Lajeado. O governador Eduardo Leite confirmou que mais de mil casos em todo o Estado seriam acrescidos

Os testes rápidos são considerados para efeitos de confirmação, mas não são considerados para efeitos de avaliação das bandeiras do sistema de distanciamento controlado do RS. Isso ocorre porque, como os testes rápidos precisam ser realizados a partir do 10º dia da infecção, em geral a grande maioria das pessoas já se encontra recuperada da doença quando o teste dá positivo.

Na medida em que as empresas seguirem testando suas equipes para atender aos acordos feitos com o Ministério Público e homologados pela Justiça, e os novos resultados forem sendo apurados, serão informados às áreas de saúde de Lajeado e posteriormente repassados à saúde estadual. Algumas plantas da cidade já voltaram a funcionar com restrições.