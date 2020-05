Prefeitura de São Leopoldo aumenta a fiscalização nas fábricas

A prefeitura de São Leopoldo, através da Vigilância em Saúde, fez uma visita a um frigorífico da cidade ontem. O objetivo foi de orientar de maneira preventiva sobre as regras sanitárias exigidas para não colocar em risco a saúde da população e conter a disseminação de surto do coronavírus.

Pelo rastreamento dos casos e ampliação da testagem da população, a secretaria municipal de Saúde detectou 81 trabalhadores leopoldenses de frigoríficos de Garibaldi, na serra gaúcha, confirmados positivos. Esses trabalhadores estão sendo monitorados pelo município

Conforme o coordenador da Vigilância em Saúde, André Ellwanger, foram repassadas as determinações que constam em uma portaria, publicada pela secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, sobre a adoção de medidas de prevenção e controle da Covid-19 nas indústrias. "Entre esses procedimentos estão a realização de avaliação clínica individual e específica em seus trabalhadores, com testes para identificação da Covid-19 e adoção de procedimentos de busca ativa, com vistas a identificar eventuais contatos de trabalhadores com pessoas suspeitas ou confirmadas de contaminação. Além disso, a empresa deve criar seu próprio Plano de Contingência para prevenção, monitoramento e controle do coronavírus, que contemple adequação estrutural, fluxo e processo de trabalho", explicou.

De acordo com a monitora de boas práticas de fabricação da Cooperleo Indústria de Carnes e Derivados, localizada na Fazenda São Borja que foi visitada, Gabriela de Oliveira Flores, a empresa já estava tomando todas as medidas possíveis contra a propagação do coronavírus e orientando os colaboradores. "Agora, vamos organizar o plano de contingência que será enviado à prefeitura. De nossa parte temos seguido todas as determinações do poder público", pontuou.