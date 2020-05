Com novos ônibus, preço da passagem cairá em Lajeado

A prefeitura de Lajeado apresentou, junto ao letreiro do Parque dos Dick, os novos ônibus que integrarão a frota destinada a realizar o transporte coletivo municipal. Os quatro veículos da empresa Expresso Azul, vencedora da licitação, são um exemplo das melhorias que serão oferecidas e da identidade visual que será adotada no transporte público da cidade. Os novos veículos começam a circular no dia 22 de junho, e o valor da passagem será reduzido dos atuais R$ 4,15 para R$ 3,93.

Entre as características visuais dos veículos, destaca-se a cor branca sólida, com uma faixa azul celeste nas laterais, na qual constará o brasão da cidade e os dizeres "Cidade de Lajeado". A nova identidade visual é obrigatória nos carros novos, e a empresa tem até o final do ano para adotar o novo visual em toda a frota que estará em operação.

Segundo o diretor da empresa Expresso Azul, Pedro Guarnieri, a frota que passará a realizar o transporte público de passageiros em Lajeado será composta por 34 ônibus da empresa. Destes, nove ônibus serão novos, o que contribuiu para a média de idade dos veículos ser de cinco anos e 11 meses, enquanto o contrato exigia uma frota com, no máximo, oito anos de idade média.

Além disso, todos veículos têm acessibilidade, conforme o ano de fabricação, sendo que 24 têm elevador. Outra melhoria significativa é que 14 ônibus possuem ar-condicionado. Na medida em que os veículos vão sendo trocados, durante a vigência do contrato, devem ser substituídos por veículos com acessibilidade e com ar-condicionado. "Estamos muito felizes de apresentar esta grande melhoria para a nossa comunidade. Acreditamos que será um salto de qualidade no transporte público municipal, com uma frota mais nova, mais confortável e, o mais importante de tudo, com uma passagem mais barata", explicou o prefeito Marcelo Caumo.

A partir de junho, a empresa começa a operar nas mesmas linhas e horários que anteriormente eram realizados pelas antigas empresas. A maior mudança é uma linha especial circular que vai ligar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ao Centro, que não existia até agora. Ao longo do primeiro ano, a administração fará pesquisas nesses itinerários para qualificação e ajustes de rotas e horários. Mais à frente, haverá a implantação da tecnologia de bilhetagem eletrônica, visando permitir o pagamento da tarifa e o controle de acesso do passageiro por meio de cartão inteligente dos usuários.