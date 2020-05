Trecho da ERS-482 será pavimentado em Arroio do Meio

A próxima semana iniciará com a execução da pavimentação asfáltica de um trecho ERS-482, na etapa que contempla a estrada geral de Dona Rita até as proximidades da ponte sobre o Arroio Grande, em Arroio do Meio. Já foram executados os serviços de terraplenagem, base e imprimação do trecho, por meio do programa municipal Passo à Frente, que prepara as vias do interior para pavimentação asfáltica. O principal objetivo é avançar em pavimentações no interior, com redução de custos e qualidade do serviço realizado.

Após conclusão dessa etapa, o serviço segue no trecho pela estrada geral de Arroio Grande, partindo do asfalto existente até as proximidades da ponte que dá acesso ao Morro Gaúcho, somando mais de dois quilômetros de asfalto na ERS-482. A pavimentação da via estadual é realizada a partir de um termo de cooperação entre município e Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), que prevê manutenção e conservação da rodovia por parte da prefeitura.

A previsão de investimentos é de R$ 1,5 milhão, provenientes de recursos da cessão onerosa do pré-sal e próprios do município. A obra é executada pela prefeitura, sendo apenas contratada uma empreiteira para a colocação do asfalto.

Em 2017, foi realizada a implantação um quilômetro de asfalto pela estrada geral Dona Rita, por parte do governo do Estado. Em 2018, o Executivo de Arroio do Meio avançou com mais um quilômetro de pavimentação sobre a base pré executada, partindo do trecho asfaltado em 2017, numa parceria com o Daer. Já no ano passado foi realizada a sinalização dos dois quilômetros asfaltados.