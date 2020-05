Maratona busca ideias inovadoras em meio à pandemia

Com o objetivo de buscar soluções criativas e inovadoras em meio à pandemia da Covid-19, a Ideathon Kids mobilizou crianças e jovens em uma maratona online, que também busca fomentar a cultura de empreendedorismo e inovação. Dentre os participantes estão quatro alunos e três professoras da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Arthur Pereira de Vargas, de Canoas.

A equipe, que se chama "Arthur X Corona", está participando com outras 13 formadas por alunos de diversas escolas. O aluno do 9º Ano, Alysson Silva de Oliveira, afirma que o grupo está tendo ótimas ideias e situações interessantes. "Para mim, está sendo realmente uma experiência muito interessante e produtiva. Estamos aproveitando o maior tempo livre para pensar, em conjunto, em algumas soluções de alguns problemas em decorrência da pandemia", comenta.

A professora Fernanda Moser afirma que os alunos e professoras estão realizando as atividades de casa, mas sempre de forma conjunta para pensar no projeto. "Criamos o site 'A Hora do Recreio Virtual' através do Google Sites, bem como um perfil nas redes sociais. A ideia é criar um espaço para compartilhamento de produções artísticas, do que alunos e professores estão fazendo no seu dia a dia, de dar dicas nesse período de isolamento social, possibilitando melhorar a autoestima de todos", completa.

O evento é uma iniciativa da i51- Hub de Inovação e da Ulbra, mas conta com mais de 100 mentores que são especialistas na área de tecnologia e inovação. Entre eles, o coordenador de inovação da Sispro, Fernando Batistella, que afirma que o objetivo é compreender, de maneira lúdica, a visão das crianças e dos jovens sobre este momento. "Em cada fase, auxiliamos as equipes na condução das atividades, mostrando diferentes caminhos e pontos de vista que possam auxiliar as equipes nas tomadas de decisões", explica.