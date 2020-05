Furg cria protótipo que simula respiração espontânea em pacientes

A Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande (Furg) está trabalhando na produção de um ventilador do tipo VDP (Ventilação de Pressão Diferencial), capaz de emular a mecânica da respiração espontânea. A proposta visa oferecer uma alternativa para a escassez de respiradores.

De acordo com o coordenador do projeto, Waldir Terra Pinto, a ideia surgiu da escassez de ventiladores pulmonares convencionais em ambientes hospitalares frente à demanda. Segundo ele, esses equipamentos operam utilizando o conceito de pressão positiva. "Em função da nossa experiência no sistema de suporte à vida subaquática, pensamos em desenvolver algo que utilizasse, também, a pressão negativa", explica. A combinação de ambas pressões, positiva e negativa, configura um sistema chamado de pressão diferencial, no qual a ação resultante provém justamente de uma diferença entre os dois pontos.

Com isso, o modelo que serviu de inspiração para o desenvolvimento do projeto foi o 'pulmão de aço', equipamento desenvolvido na década de 1920 e utilizado durante a epidemia de poliomielite, após a segunda guerra mundial. A tecnologia empregada no dispositivo acabou por tornar-se obsoleta, principalmente devido à falta de controle da pressão na entrada das vias aéreas. Esse problema é atualizado e corrigido por meio da pressão diferencial, e consiste no pensamento base para o desenvolvimento da ideia concebida pela equipe.

Composto por duas câmaras, o princípio de funcionamento consiste em posicionar a caixa torácica do paciente em uma câmara de pressão negativa e sua cabeça em uma câmara de pressão positiva. Esta estrutura compõe o sistema de pressão diferencial, controlando a entrada de ar e otimizando o processo de respiração, por meio de uma simulação mecânica que se equipara ao processo natural realizado pelo corpo humano.

Atualmente, o projeto está sendo desenvolvido em duas frentes. Uma de simulação e controle do sistema de acionamento, e, a outra, de experimentos com modelos físicos. A próxima etapa da pesquisa envolve a construção de um protótipo individual para a realização de testes em humanos.