Ozonioterapia será oferecida pelo SUS em Gramado

A prefeitura de Gramado está credenciando uma empresa privada para a oferta de ozonioterapia através do Sistema Único de Saúde (SUS). O contrato de prestação de serviço foi assinado pelo prefeito Fedoca Bertolucci. Estava presente o fisioterapeuta/osteopata Rodrigo Simonetto, que representou a empresa credenciada.

Segundo Simonetto, a ozonioterapia, é um método com baixo custo e elevado grau de eficácia, concorrendo, inclusive, para reduzir os gastos do SUS. "Estima-se redução do custo em até 90% no tratamento de feridas crônicas, por exemplo. A terapia com ozônio é de baixo custo, pois além do equipamento, o principal insumo consumido é o oxigênio medicinal", explicou Rodrigo.

Entre os benefícios, segundo ele, estão a diminuição do tempo de recuperação dos pacientes afetados por doenças em que a ozonioterapia é eficaz; diminuição da morbidade de diversas doenças, com ganho na qualidade de vida; redução de até 80% da taxa de amputação de membros de pacientes com gangrena diabética e redução do custo do tratamento de várias doenças crônicas; redução de até 90% dos custos no tratamento de feridas crônicas em membros inferiores e gangrenas; e redução de internações frequentes, principalmente em pacientes com feridas crônicas.

Podem se submeter ao procedimento pacientes que optarem pelo procedimento e que se submeterem a ele como tratamento complementar. O fisioterapeuta acrescenta que o procedimento tem como objetivo tratar dores e inflamações crônicas (hérnia de disco, artroses de joelhos), infecções variadas (hepatites e herpes), feridas e queimaduras, bem como problemas vasculares. Recentemente, vem surgindo novas aplicações e seu uso está sendo ampliado para o tratamento de autismo, derrames cerebrais isquêmicos, esclerose múltipla e como terapia de suporte para tumores malignos.