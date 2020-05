Erechim realiza blitzes sanitárias e monitora trânsito de veículos vindos de SC

Mantendo o propósito de reforçar as ações de combate à Covid-19, a prefeitura de Erechim realizou mais uma blitz da saúde nesta semana. Equipes da secretaria municipal de Saúde atuaram em vias de acesso à cidade, como na BR-153, em frente a Polícia Rodoviária Federal, BR-480, em frente a posto de combustível e na ERS 135, próximo do posto do Comando Rodoviário. Esta é a quarta edição da ação no município.

Motoristas e passageiros que transitaram pelos locais tiveram sua temperatura corporal monitorada e registrados seus dados pessoais e destino final do deslocamento. Do total de abordagens, 44% (586 pessoas) acessariam o município e 56% estavam de passagem, seguindo para outras localidades. Nenhuma pessoa abordada apresentou elevação de temperatura.

Além dos profissionais de saúde, as polícias rodoviárias, tanto a federal quanto a estadual deram apoio à blitz, vista como necessária e eficiente pelo secretário Dércio Nonemacher. "Percebemos um fluxo intenso de veículos transitando pelas rodovias, vindos de Santa Catarina (SC), que é sabidamente uma região com altos índices de contaminação. Por este motivo nossa vigilância está sendo levada muito a sério. E seguiremos vigilantes", afirma.