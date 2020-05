Campanha do Agasalho inicia em Venâncio Aires

Pensando no bem estar e em ajudar quem mais precisa, no período em que inicia as temperaturas mais baixas, o Gabinete da Primeira-Dama e a secretaria de Habitação e Assitência Social de Venâncio Aires vão promover a realização da quarta Campanha do Agasalho, com objetivo de arrecadar roupas, calçados, cobertores e peças infantis.

Por conta da pandemia, a campanha deste ano foi modificada. Com todo o cuidado e distanciamento social, neste ano não haverá recolhimento de agasalhos em bairros do município, mas para poder amenizar o frio de muitas famílias, quem quiser colaborar, podem realizar as doações de segundas a sextas-feiras, das 7h30min às 12h e das 13h30min até às 17h, junto ao antigo prédio da secretaria de Cultura e Esportes, na rua Osvaldo Aranha, 528. O Banco Solidário de Vestuário já inicia o funcionamento nesta quinta-feira.

O Dia D de doações vai ocorrer no dia 30 de maio, quando será realizado uma espécie de drive thru, em que no momento da entrega não é necessário sair do carro. No local haverá uma equipe que irá receber os donativos. A primeira-dama, Cristiane Wickert, ressalta a necessidade de as peças doadas já estarem higienizadas. "É muito importante a doação de peças que vão ajudar muitas famílias que neste momento estão precisando. Além disso, é necessária a doação de cobertores, e principalmente roupas infantis, é o que mais tem nos faltado, e ainda pedimos para que as pessoas antes de doar lavem as peças. É um gesto de carinho que as pessoas tem com as pessoas que vão receber".

Este ano não será feito o cadastramento para retirada de roupas. Para quem necessitar e quiser retirar algum item, pode se direcionar diretamente até o Banco Solidário de Vestuário. A campanha que se estende até o fim do mês de julho. No ano passado, foram arrecadados mais de 25 mil peças de roupas.