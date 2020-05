Festa de Nossa Senhora de Caravaggio terá mudanças em Canela

Os organizadores da 60ª Romaria e Festa em Honra a Nossa Senhora de Caravaggio promoverão, na sexta-feira, às 19h30, uma live, diretamente da cripta do novo templo que está sendo construído no Santuário. A iniciativa será transmitida pelas redes sociais e contará com cânticos religiosos e orações para homenagear a Mãe de Caravaggio. A live também terá cunho social, já que arrecadará doações para a Cáritas Paroquial (pastoral da caridade).

No domingo não haverá a tradicional Missa no Santuário, pois ele estará fechado. O local está aberto diariamente das 8h às 18h, sendo que aos domingos é fechado após a celebração da missa. Na terça-feira, haverá a homenagem à Nossa Senhora de Caravaggio, o reitor Padre Victor Farias estará celebrando Missa, às 19h, somente com a presença da equipe de liturgia.