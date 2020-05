RGE faz a troca de lâmpadas em escolas públicas de Ivoti

A rede escolar municipal de Ivoti terá uma considerável redução na conta de luz a partir de um investimento da RGE. A distribuidora está realizando a substituição de 1.418 lâmpadas comuns por versões de LED, totalizando um investimento de R$ 75 mil. Com essa ação, a diminuição no consumo de energia deve representar economia de aproximadamente R$ 32 mil nas contas de luz para a prefeitura.

Conforme a empresa, as lâmpadas de LED são 50% mais econômicas do que as incandescentes, duram cerca de três vezes mais e têm garantia de um desempenho de iluminação excelente e confiável. "As substituições foram executadas sem nenhum custo para as escolas. Desta forma, o valor economizado poderá ser direcionado para outras necessidades que o município entender necessárias", exalta a secretária de Educação, Cristiane Spohr. Além disso, a RGE também foi responsável pelo recolhimento das lâmpadas antigas e encaminhamento para o descarte adequado.