Passo Fundo vai promover festival de música pela internet

O Festival Livre de Música de Passo Fundo tem um olhar diferente para este momento, em que as atividades artísticas e os projetos culturais estão comprometidos com o isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus. Pensando nisso, o festival tem a proposta de ser realizado através de quatro programas em vídeo com transmissão pela internet, em busca de dar visibilidade aos músicos locais que atuam de forma profissional na cena da cidade, no meio de ensino, eventos e shows.

A exibição dos programas em vídeo será nos dias 28, 29 e 30 de maio, sempre às 20h, e no dia 31 de maio, às 15h. Cada programa terá a duração aproximada de uma hora. No domingo, o programa estará voltado para músicos profissionais que trabalham com a temática infantil.

"Muitos músicos já estão buscando palcos próprios de visibilidade através das lives, e esta é mais uma iniciativa, só com um olhar mais abrangente. O objetivo também é que esse cadastro musical permaneça para futuros contatos. Queremos expandir essa iniciativa para o teatro, a dança, as artes visuais e a literatura", afirmou o secretário de Cultura, Henrique Fonseca.

Para participar do Festival Livre de Música, o músico, a dupla, o trio ou a banda deve enviar, até o dia 24 de maio, um arquivo com um breve currículo do trabalho profissional, incluindo endereços eletrônicos na edição do vídeo, liberação de direito de imagem e mais dois arquivos de vídeos para análise, edição e montagem dos programas a serem exibidos. Os vídeos podem ser gravados por equipamentos profissionais, semiprofissionais ou até utilizando sistemas operacionais disponibilizados em aparelhos de celular. As apresentações serão transmitidos pelo canal do YouTube da prefeitura.