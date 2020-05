Dália inicia abastecimento de aves em planta de Encantado

O condomínio avícola da Dália, em Encantado, foi povoado pelos primeiros lotes de pintinhos. A granja foi a segunda a alojar os animais que serão confinados para engorda pelo período de 42 dias até serem abatidos no frigorífico da Cooperativa Dália Alimentos, localizado em Palmas, cidade de Arroio do Meio.

A primeira granja a alojar foi a de Vespasiano Corrêa, no início deste mês, com 130 mil aves, e a próxima será a de Mato Leitão, no início de junho, com 120 mil aves. Inicialmente, em Encantado, serão alojados 120 mil pintos de um total de 275 mil aves, que é a capacidade total de cada um dos nove condomínios avícolas, em quatro pavilhões de um total de oito aviários. A carga é oriunda de Chapecó-SC.