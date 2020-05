Com surto de Covid-19, indústria é interditada em São Leopoldo

A prefeitura de São Leopoldo interditou, por tempo indeterminado, a indústria de equipamentos agrícolas Itecê, localizada no bairro Santo André. O motivo foi a constatação de um surto de coronavírus entre funcionários da empresa. A equipe do Centro de Monitoramento da Vigilância em Saúde, a partir do trabalho permanente de acompanhamento, identificou dois funcionários confirmados positivos para Covid-19 da empresa. Um terceiro caso ainda aguarda o resultado da análise.

A Itecê, que não informou os casos à secretaria de Saúde do município, permanecerá fechada até que realize todas as medidas do protocolo, como a testagem de funcionários e colaboradores, a sanitização dos ambientes por empresa especializada e apresente um plano de contingência que defina como a indústria voltará a funcionar garantindo a segurança e saúde de todos os funcionários. Todos os trabalhadores serão contatados para a realização de testagem ainda nesta semana.

Segundo o secretário de Saúde, Ricardo Charão, a medida da interdição demonstra o cuidado e a seriedade que o município está tratando a questão do coronavírus na cidade. "A criação do decreto, que obriga todas as empresas em tendo casos positivos devam nos comunicar, faz parte dessa estratégia de controle do avanço da pandemia. Somos uma das cidades que mais testam a população, conforme critérios técnicos e isso permite uma noção mais adequada da situação. Colocamos à disposição da empresa e seus colaboradores o nosso Centro de Testagem, que já conta com equipe estruturada para testar todos os 90 funcionários da empresa entre esta quinta-feira e sexta-feira”, informa o secretário.