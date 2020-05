Venâncio Aires suspende o decreto de estiagem após chuvas

Acumulado de 75 milímetros de água, na semana passada, recuperou parte do volume do Arroio Castelhano /LEANDRO OSÓRIO/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Os integrantes do Comitê de Gerenciamento de Crise de Estiagem de Venâncio Aires definiram pela suspensão, por prazo indeterminado, do decreto de estiagem vigente desde março no município. O documento previa uma série de regras e vedações quanto a utilização de água por conta da estiagem. Com a revogação, a partir desta quarta-feira, os serviços com água potável da rede pública estão liberados.

A cidade sofreu por longo período - desde novembro de 2019 - com a falta de chuvas, acumulando perdas importantes para a cadeia rural e prejuízos na economia. Segundo levantamento feito pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) do Estado, Venâncio Aires acumulou R$ 108 milhões em perdas com a seca.

Na semana passada, o município registrou precipitação acima dos 75 milímetros durante três dias de chuvas, trazendo um alento junto à realidade anterior do Arroio Castelhano, principal fonte de abastecimento para toda a região urbana. No decorrer dos dias e passando por avaliações in loco debatidas nas reuniões semanais do Comitê, o decreto foi se readequando conforme as análises técnicas. Os prognósticos meteorológicos dos Centros Climáticos do Estado apontam para mais chuvas para a região a partir desta quinta-feira.

A secretaria de Desenvolvimento Rural, responsável por receber e realizar o abastecimento de água nas propriedades mais atingidas pela estiagem no interior de Venâncio Aires continuará com os serviços de entrega com os caminhões pipa, ainda que o volume de solicitações tenha diminuído consideravelmente. Já nas ações que competem ao uso de maquinário, haverá um replanejamento nas demandas ligadas ainda aos assuntos debatidos ao longo da existência do Comitê.

"As perdas na nossa agricultura são irreversíveis. Mais de R$ 108 milhões. O investimento aplicado pelo agricultor que esperava colher melhor que na última safra secou assim como solo fértil que ele preparou com tanto carinho. Todo o comitê não mediu esforços e trabalhou pesado, atendendo as solicitações de água, buscando recursos com o governo federal e estadual. Temos a sã consciência de que ainda não está bom, falta mais chuva, principalmente em áreas do nosso interior. E é por isso que continuaremos atentos e prontos para retornar novamente, caso seja necessário", disse o prefeito de Venâncio Aires, Giovane Wickert.