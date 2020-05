UTI de hospital de Garibaldi deve ser aberta na próxima semana

O Hospital Beneficente São Pedro, de Garibaldi, terá Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A habilitação de 10 leitos foi publicada no Diário Oficial da União pelo Ministério da Saúde. O credenciamento veio após grande mobilização do Poder Público Municipal, entidades, empresas e a comunidade garibaldense.

No início deste mês, o espaço de 500 metros quadrados, que receberá a UTI ,foi oficialmente entregue, como ala de tratamento a pacientes acometidos pela Covid-19. A prefeitura de Garibaldi destinou R$ 1 milhão para o novo espaço. No mês de março, uma campanha engajou inúmeras pessoas para a aquisição de respiradores, cujas doações contabilizaram cerca de R$ 900 mil.

Segundo o diretor do corpo clínico do hospital, Rodrigo Jacobi, a UTI deve entrar em funcionamento na próxima semana, de acordo com os moldes determinados em vistoria feita no hospital. A entidade está definindo o espaço para onde serão transferidos os pacientes que atualmente estão em isolamento na área que receberá a UTI. "A UTI de campanha foi habilitada para 90 dias, que podem ser prorrogados, exclusivamente para a Covid-19", explica o diretor da instituição Jaime Kurmann. "Mas nosso próximo desafio após a pandemia é aprovar o projeto para manter a UTI permanentemente em nosso hospital, para colocar Garibaldi em um novo patamar", complementou.

A solicitação para a implantação da UTI no município ocorreu há cerca de duas semanas, quando o município encaminhou o pedido à secretaria estadual da Saúde e ao governo federal. "Isso tem um valor inestimável para a vida. Termos condições de tratar os doentes próximo de nós é uma conquista sem tamanho", afirma o prefeito Antonio Cettolin. "Esta pandemia veio para nos ensinar novos caminhos e que precisamos mudar muitas coisas. Diante das dificuldades algo pode surgir", avalia ele.