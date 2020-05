Imbé terá lives com apresentação de artistas locais

Uma entre tantas categorias a sentir os reflexos da pandemia do novo coronavírus, os artistas de Imbé ganharão um incentivo do município para atravessar este momento difícil. A secretaria municipal de Turismo, Desporto, Indústria e Comércio promoverá a Live Imbé por Todos, evento que iniciará no sábado com shows gratuitos e ao vivo pela internet, transmitidos através da página da prefeitura no Facebook (www.facebook.com/prefeituraimbe).

Serão 18 apresentações com cantores e bandas locais que são parceiros do município, com histórico de apresentações em eventos na cidade, como os shows de verão. Além de apoio financeiro - a prefeitura pagará cachê aos músicos como forma de subvenção - o município divulgará o trabalho dos artistas a milhares de pessoas através da internet.

O titular da secretaria, Uiraçu Pinto, explica que a iniciativa nasceu com intuito de auxiliar os músicos a atravessarem este momento difícil. "A classe artística local foi uma das primeiras a parar suas atividades e, possivelmente, será uma das últimas a retomá-las. Pensamos nesta ideia como forma de prestar um apoio financeiro e, mais do que isso, incentivar empresas a fazerem o mesmo, através de apoios diretos aos cantores e às bandas", explica.

Já o prefeito Pierre Emerim frisa que o incentivo à cultura é importante, através da promoção de diversas ações voltadas à área. "Estamos trabalhando em diversas frentes para não deixar ninguém desamparado. Inclusive esta é a ideia do nome que demos, um Imbé que abrace todas as causas que necessitem de um apoio para atravessar este momento difícil", explica, reforçando o convite ao público para que prestigie as transmissões.