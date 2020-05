Protásio Alves tem projeto de criação de abelhas sem ferrão

Seres minúsculos essenciais à polinização e, consequentemente, à vida do planeta, as abelhas nativas são protagonistas de projeto ambiental desenvolvido em Protásio Alves. Através do Departamento de Meio Ambiente e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), o objetivo é de ajudar professores, alunos e população em geral no trabalho de conscientização em relação à preservação e o conhecimento das abelhas sem ferrão, mostrando sua importância na natureza e para preservação da espécie.

O projeto recebeu o apoio da prefeitura e algumas etapas já foram implementadas, como oficinas para confecção das iscas onde os alunos colocaram na mata, próximo a suas residências e depois transferidas para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Caetano Peluso. "A existência das abelhas sem ferrão conhecidas como nativas é crucial para o planeta e para o equilíbrio dos ecossistemas, já que, na busca do pólen estes insetos polinizam plantações de frutas, legumes e grãos. Esta polinização é indispensável, pois é através dela que cerca de 90% das plantas se reproduzem", explica Fabiano Prigol, gestor ambiental, tecnólogo agricultura familiar e sustentabilidade, fiscal sanitarista e ambiental.

Fabiano continua cuidando das abelhas para que quando os alunos retornarem às escolas, eles tenham o projeto à disposição para dar andamento. As abelhas nativas vivem na floresta, construindo seus ninhos em ocos nos troncos das árvores ou no solo. Elas sobrevivem da floresta se alimentando de néctar e pólen das flores e de água limpa. Também utilizam barro, restos vegetais e resinas para construir, calafetar e defender suas colmeias. Ao voar de flor em flor entre as árvores e até a colmeia, as abelhas promovem um "serviço" ambiental à floresta, que é a polinização e a dispersão de sementes.