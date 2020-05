SEGURANÇA Notícia da edição impressa de 20/05/2020. Alterada em 20/05 às 03h00min Índice de criminalidade cai 11,6% em Esteio no primeiro quadrimestre do ano

Nos primeiros quatro meses de 2020, Esteio teve uma queda de 11,66% nos indicadores de criminalidade na comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados foram divulgados pela secretaria estadual de Segurança Pública (SSP-RS). Desde 2017, a queda chega a 38,98% e, em relação a 2011, ano em que a SSP começou a divulgação da série histórica, a redução alcança 39,71%.

Para o prefeito Leonardo Pascoal, os excelentes números são fruto da nova função da Guarda Municipal de Esteio e da integração, parceria e ações conjuntas do órgão com a as forças de segurança que atuam na cidade, como Brigada Militar e Polícia Civil. "Esse novo trabalho, com os agentes nas ruas atuando na segurança de toda a cidade, com capacitações sistemáticas e melhores equipamentos, nos ajudaram a garantir essa queda que estamos observando ano a ano", destaca.

Quando se parte para a análise dos números, há indicadores que merecem uma comemoração ainda maior. Um exemplo é o de roubo de veículos, que reduziu mais de 45% em relação ao ano anterior e quase 70% em relação a 2016. O furto de veículos teve uma queda de 3% em relação a 2019. Os furtos em geral também tiveram uma queda de quase 28% em relação ao ano passado, assim como os delitos de arma de fogo, que caíram 25% se comparados com o ano anterior.

Outro dado importante é o aumento do número de prisões por tráfico de entorpecentes. Tanto no primeiro semestre deste ano quanto no mesmo período de 2019, foram 42 prisões apontadas neste indicador em Esteio. Em relação a 2011, quando o levantamento começou o crescimento é de 600%. "Isso é positivo, pois mostra que as nossas forças de segurança, tanto do município como do Estado, estão conseguindo coibir de forma mais efetiva este tipo de crime", pondera o prefeito.