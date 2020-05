Ivoti recebe 220 testes rápidos para identificar a Covid-19

A prefeitura de Ivoti, por meio da secretaria municipal da Saúde, recebeu mais 220 testes rápidos sorológicos para diagnóstico do coronavírus (Covid-19). Os testes foram enviados pelo Ministério da Saúde aos municípios, e serão utilizados ao longo desta semana conforme protocolo estabelecido pelo órgão federal.

De acordo com o secretário de Saúde, Marcelo Bernardes, devem ser testados trabalhadores de saúde e de segurança pública de Ivoti. "Além desses profissionais, todos os pacientes que apresentarem sintomas gripais serão testados, de acordo com o protocolo a ser definido na quarta-feira, na reunião do Comitê de Controle de Riscos do Covid-19", conclui.