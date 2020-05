Maioria dos visitantes de Gramado é oriundo da Grande Porto Alegre

Cerca de 400 veículos foram abordados no fim de semana em barreiras sanitárias na entrada da cidade /PREFEITURA DE GRAMADO/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Nas duas barreiras sanitárias realizadas no sábado e domingo, em Gramado, 400 veículos foram abordados de forma aleatória em dois locais, nas entradas principais da cidade. A ação das secretarias municipais de Saúde e de Mobilidade Urbana teve a participação de agentes de trânsito, enfermeiros e técnicos em enfermagem que fizeram entrevistas rápidas e a verificação da temperatura corporal com termômetro infravermelho, que era aproximado da testa dos ocupantes dos veículos.

O objetivo foi identificar pessoas que pudessem apresentar alteração na temperatura evitando, assim, os riscos de contágio através da Covid-19. Ao todo foram entrevistadas e verificadas a temperatura corporal de 1.217 pessoas. Todos foram orientados a usar máscara e manter distanciamento.

Todos que ingressavam na cidade eram parados, e a prefeitura fez a coleta de dados para avaliar o perfil dos visitantes de Gramado no fim de semana passado. A maioria das pessoas eram oriundas da Região Metropolitana de Porto Alegre - 58% dos carros parados vinham desses municípios. Um outro dado que chamou a atenção foi que 7% dos visitantes eram de outros estados, como São Paulo, Santa Catarina e Goiás, o que mostra a chegada de turistas à cidade após a reabertura de hotéis, restaurantes e parques. Os demais visitantes vieram de cidades do Interior gaúcho.

Quanto perguntados o intuito da viagem, sete em cada 10 afirmaram que estavam em Gramado para passar o dia, enquanto os demais iriam se hospedar na cidade, que abriu 50% dos leitos para ocupação. A boa notícia é que 99% dos ocupantes dos carros estavam de máscara e a maioria também tinha álcool gel para higienização dentro do veículo.

Quando aos sintomas, nenhum dos mais de 1,2 mil abordados nas barreiras sanitárias tinha temperatura corporal superior a 37,8º. Três pessoas informaram que poderiam ter tido contato com caso suspeito de Covid-19. Foram orientadas a ficar em alerta quanto aos sintomas da doença. Uma outra informou ter tido contato com caso confirmado de Covid-19, porém há mais de 14 dias (sem risco de serem portadores do vírus). Por fim, duas pessoas informaram que tiveram coronavírus em março e foram consideradas curadas