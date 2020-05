UCpel prevê realizar 60 testes diários para identificar infectados

Os testes para identificar o novo coronavírus (Covid-19) começam a ser realizados esta semana, pela Universidade Católica de Pelotas (UCPel), sendo esta a primeira instituição sem fins lucrativos a desenvolver o exame na cidade. A expectativa é de que sejam fornecidos cerca de 60 resultados diariamente.

As coletas devem ocorrer no Laboratório Escola de Análises Clínicas (Leac) do Hospital São Francisco de Paula, a fim de testar pacientes altamente suspeitos que estejam internados no hospital; profissionais que atuam nas chamadas áreas vermelhas, mesmo assintomáticos; e profissionais de outras áreas do hospital, de Unidades Básicas de Saúde e do Ambulatório de Especialidades, desde que sintomáticos.

Após coletar amostras de secreções da mucosa do nariz ou da garganta, o material é enviado para análise Uma equipe formada por 20 profissionais, entre professores e alunos, incluindo a colaboração do professor Rodrigo Vaucher, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), será a responsável pelos processos de extração do RNA viral e quantificação da carga viral. Ao término dessas etapas, a amostra é submetida ao equipamento PCR, capaz de efetuar o diagnóstico para a Covid-19.

Os laudos dos exames serão emitidos pelo Leac. Assim que o primeiro teste apresente resultado positivo ao coronavírus, será enviado para o Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (Lacen/RS) para realizar uma contraprova. Se for confirmada, o laboratório da UCPel torna-se referência para a Covid-19, passando a ter seus resultados automaticamente somados às estatísticas do Estado.

A UCpel também adquiriu insumos para um total de mil testes, orçados em R$ 80 mil, além de uma série de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Também se encontra em negociação, com a prefeitura municipal, a contratação de 300 exames mensais disponibilizados para a população pelo Sistema Único de Saúde (SUS).