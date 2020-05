Abrigo em ginásio de Sapucaia do Sul tem sessão de cinema

O abrigo temporário para pessoas em situação de rua, montado em um ginásio em Sapucaia do Sul, virou sala de cinema. O filme Gênio Indomável foi exibido para moradores de rua acolhidos no local. Pipoca e algodão doce também foram distribuídos durante o filme. A atividade, promovida pela secretaria municipal de Desenvolvimento Social, foi concluída com um debate sobre superação, tema do longa-metragem.

Conforme a titular da pasta, Eliane de Oliveira Correa, 20 moradores de rua participaram do CineDebate. "Promovemos a atividade como forma de minimizar esta situação de isolamento, além de mostrar que a superação de obstáculos é possível. Foi muito bacana, eles gostaram bastante", disse a secretária. Após, foi realizado um debate sobre superação e como potencializar habilidades. No abrigo, as pessoas podem pernoitar, tomar banho, ganham jantar e café da manhã, além de roupas.