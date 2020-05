EVENTOS Notcia da edio impressa de 20/05/2020. Alterada em 21/05 s 03h00min Organizadores tentam viabilizar Feira do Vinho em Caxias do Sul

O secretário do Turismo, Enio Martins e a diretora executiva da pasta, Fabiana Koch reuniram-se com o tenente Vanderlei da Silva para tratar sobre a realização de alguns eventos. Entre eles, a realização da Feira do Vinho, tradicionalmente realizada no mês de junho, na Praça Dante Alighieri. A reunião teve como objetivo buscar informações para a realização dos eventos que constam no calendário da cidade.

"O primeiro deles é a Feira do Vinho, por isso o diálogo e as tratativas", informa Martins. "Mediante a liberação do Corpo de Bombeiros, vamos nos reunir com os integrantes da Revinsul, para o planejamento e a realização desse evento", anuncia o secretário. Para Martins, o momento requer cuidados, por isso é preciso avaliar em conjunto questões de segurança e a forma de comercialização dos produtos.