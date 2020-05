Novo Hamburgo vai contratar artistas para produção de conteúdo digital

A prefeitura de Novo Hamburgo anunciou um conjunto de ações que visam manter ativo o setor cultural da cidade durante a pandemia da Covid-19. Medidas desenvolvidas pela secretaria da Cultura e Conselho Municipal de Política Cultural podem servir de referência no meio cultural. A iniciativa será viabilizada com recursos do Fundo Municipal da Cultura.

Em reunião ordinária do conselho, feita em meio virtual, o secretário municipal da Cultura, Ralfe Cardoso, apresentou as medidas emergenciais ao colegiado e por unanimidade foram aprovadas. "É diante do medo e da incerteza desse período, que a arte ressurge, se reinventa e mostra que ela é elo principal para diminuir o distanciamento e aproximar comunidade e cadeia produtiva. Marco importante para cultura da cidade, os projetos beneficiarão 110 artistas e agentes culturais de Novo Hamburgo", afirma Ralfe.

Ao todo, 50 profissionais do setor artístico-cultural serão contratados para a produção de conteúdos a serem veiculados em plataformas digitais. O edital prevê a seleção dos artistas para duas apresentações de conteúdos inéditos, que devem ser realizados nos meses de junho e julho, com o pagamento de R$ 600,00 de cachê por mês para cada profissional selecionado.

O edital prevê a contratação de pessoas jurídicas do setor cultural, sediadas em Novo Hamburgo para prestar assessoramento aos agentes culturais do município. Os 10 profissionais contratados deverão auxiliar os profissionais da cultura interessados em submeter projetos culturais aos diferentes mecanismos de incentivo à cultura dos setores público ou privado. O pagamento também será de R$ 600,00 ao mês para os meses de junho e julho.

Para além dos dois editais, cuja inscrição pode ser feita através do site da prefeitura, segue a arrecadação e distribuição de cestas básicas para agentes culturais locais. Também está sendo concluída uma parceria importante para que nos próximos dias, apresentações presenciais sejam levadas para moradores de edifícios residenciais de todas as regiões da cidade. Será outra medida que proporcionará renda aos artistas hamburguenses por meio dos pagamentos de cachês.