Hemocentro de Caxias do Sul vai coletar sangue de curados da Covid-19

O Hemocentro Regional de Caxias do Sul (Hemocs) iniciou a coleta de plasma convalescente de pessoas recuperadas da Covid-19 para auxiliar no tratamento de pacientes graves da doença. Esse procedimento consiste na transfusão do plasma a parte líquida do sangue de um paciente curado para um indivíduo infectado.

Estudos apontam que o plasma convalescente pode diminuir a mortalidade em pacientes críticos e apresentar melhora clínica, com a diminuição do tempo de ventilação mecânica e, consequentemente, de internação na UTI. As pessoas que podem doar são homens, de no mínimo 18 e no máximo 60 anos, que foram infectadas e estão recuperados há, pelo menos, 28 dias.